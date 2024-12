Salute, igienista Vitale: "Rsv causa gravi effetti su alte e basse vie respiratorie"

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - “Il virus respiratorio sinciziale si trasmette per via aerea da persona a persona e produce effetti sulle vie respiratorie alte e basse, dai semplici raffreddori fino alle polmoniti e le bronchiti profonde. Diventa un virus serio nelle persone più anzi...

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) – “Il virus respiratorio sinciziale si trasmette per via aerea da persona a persona e produce effetti sulle vie respiratorie alte e basse, dai semplici raffreddori fino alle polmoniti e le bronchiti profonde. Diventa un virus serio nelle persone più anziane che magari presentano cronicità e altre malattie intercorrenti con comorbosità”. Lo afferma Francesco Vitale, professore di Igiene dipartimento di Promozione della salute materno-infantile di medicina interna e specialistica di eccellenza G. D'Alessandro dell'università degli studi di Palermo, all’Adnkronos in occasione della conferenza stampa, organizzata a Roma da Gsk, sul virus respiratorio sinciziale per il quale è disponibile il primo vaccino specifico.