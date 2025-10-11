Salute: Mattarella, 'apprezzamento per 'Tennis and Friends'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Il progetto 'Tennis and Friends-Salute e Sport', quest’anno giunto al significativo traguardo della 15/ma edizione, merita, per la promozione della cultura della prevenzione unita alla divulgazione della pratica sportiva, ogni apprezzamento. Di particolare significato il progetto 'Tennis and Friends in corsia', dedicato a sostenere i pazienti più piccoli in difficoltà.
A tutti i presenti all’odierna iniziativa mi è grato rivolgere un partecipe saluto". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente di 'Tennis and Friends', Nicola Pietrangeli, ed al presidente di 'Friends for Health-Onlus', Giorgio Meneschincheri.