Salute, Trabucco (Mesit): apre meta-museo innovazione sanitaria

Roma, 12 nov. (askanews) – “Health Innovation Space è il primo meta-museo promosso dalla Fondazione Mesit per diffondere il valore dell’innovazione sanitaria, principalmente per le nuove generazioni. È proprio per i più giovani che inauguriamo qui alla Curia Iulia, al Parco archeologico del Colosseo, l’edizione 2024. La vera novità è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per implementare le tre aeree del meta-museo, che sono: l’area storica, dedicata ai progressi dell’oncologia; l’area delle rarità, sul variegato mondo delle malattie rare; l’area della prevenzione, che quest’anno sarà dedicata al tema del One Health e della sostenibilità. Il meta-museo sarà aperto per i visitatori del Parco archeologico del Colosseo, ma nelle prossime ore sarà disponibile in maniera digitale per tutti i cittadini che vorranno collegarsi per fare quest’esperienza digitale. Questo vuole essere un messaggio che, come Fondazione Mesit, vogliamo dare sull’importante tema di comunicare e promuovere la salute in maniera efficace, arrivando ai cittadini anche grazie alle nuove tecnologie”. Lo ha detto Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit – Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica, aprendo i lavori dell’Health Innovation Show, il roadshow annuale ideato per promuovere il valore dell’innovazione in campo medico e sanitario.