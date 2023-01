Home > Video > Salvatore Borsellino sull'arresto di Messina Denaro: "Non posso esultare" Salvatore Borsellino sull'arresto di Messina Denaro: "Non posso esultare"

Di Battista in live con Salvatore Borsellino per commentare l'arresto di Matteo Messina Denaro: "Per una latitanza così lunga è necessaria una complicità da parte dello Stato. Matteo Messina Denaro non è stato trattato da criminale, la gentilezza che è stata usata nel corso della sua cattura mi ha stomacato."