Salvini afferma "un tentativo di assalto al governo" in merito a Open Arms.

Esprimo la mia gratitudine al governo e ai partiti di maggioranza per la loro enorme e calorosa solidarietà. Questo rappresenta un processo politico sia un’offensiva della sinistra allo scopo di aggredire l’amministrazione e il diritto a difendere i nostri confini nazionali. Queste sono le parole di Matteo Salvini che ha segnato l’inizio della riunione federale convocata in seguito alla richiesta di sei anni di condanna nel quadro del processo Open Arms. Questo è riportato in una dichiarazione della Lega al termine del consiglio. Bongiorno: ‘Non c’è contrasto con la magistratura, ma ci sono irregolarità’ ‘Non ci sono armi. Non c’è alcun desiderio di esacerbare le tensioni con la magistratura. Abbiamo completa fiducia nella magistratura, ma allo stesso tempo sappiamo che ci sono alcune irregolarità in questo caso. Riponiamo la nostra speranza in una conclusione favorevole’. Queste sono le parole di Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato di Matteo Salvini, al termine del consiglio federale del partito convocato da Salvini a Roma, dopo il processo a Palermo. Bongiorno ha risposto alle domande dei giornalisti chiedendo se la Lega darà un ‘appello alle armi’ intorno al segretario indagato.