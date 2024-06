Gli attacchi di Matteo Salvini a Macron non sono passati in osservati. Non sono mancate le reazioni di Conte e Schlein.

Matteo Salvini sta attaccando il premier francese Emmanuel Macron. Gli altri politici hanno espresso il loro parere sui continui insulti del leader della Lega.

Salvini attacca Macron: la reazione di Conte

“In Europa si accelera sull’escalation militare. Macron annuncia l’invio di caccia e addestratori e parla di una ‘brigata francese’ – 4500 soldati ucraini equipaggiati dalla Francia. Salvini, che ha sostenuto tutti gli invii di armi in Italia e in Europa, fa finta di battersi per la pace a poche ore dal voto e litiga con Tajani. Meloni e gli altri in silenzio” ha scritto Giuseppe Conte su Facebook, aggiungendo che è il caso di dire basta alle prese in giro e di diffidare di chi parla di pace ma vota per la guerra.

Salvini attacca Macron: la reazione di Schlein

“Mi sembra che Salvini si commenti da solo e faccia fatica a inventarsi qualcosa per emergere in questi ultimi giorni di campagna elettorale” ha dichiarato Elly Schlein a L’aria che tira su La7, commentando il leader della Lega, che ha definito il presidente francese Macron “instabile e molto pericoloso“.