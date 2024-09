Salvini chiama a raccolta il consiglio federale della Lega.

Matteo Salvini, leader della Lega, ha convocato un incontro urgente del consiglio federale del partito per discutere piani di protezione della democrazia, del diritto di voto e della sicurezza del popolo, sovvertiti dalla supposta vendetta politica dell'opposizione sinistra attraverso le corti di giustizia.

