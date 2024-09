Salvini riguardo ai pm di Open Arms ha affermato: "Si tratta di un assalto mirato al governo".

In un incontro del Consiglio federale della Lega, Salvini ha ricevuto sostegno per il suo problema legale riguardante il caso Open Arms, in cui potrebbe essere condannato a sei anni per sequestro di persona e rifiuto di adempiere ai doveri ufficiali. Salvini ha definito la situazione un "attacco alla leadership del governo", mentre il presidente dell'UE, Orban, lo ha chiamato un "eroe".

In un incontro speciale del Consiglio federale della Lega, Salvini ha ottenuto supporto rispetto alla sua situazione legale nel caso Open Arms, in cui i procuratori chiedono una pena di sei anni per sequestro di persona e rifiuto di compiere i propri doveri ufficiali. Salvini ha dichiarato che ciò rappresenta un “assalto alla leadership del governo”. Nel frattempo, in segno di solidarietà, Orban, l’attuale presidente dell’UE, proveniente da Budapest, ha etichettato Matteo come un “eroe” nelle loro fila.