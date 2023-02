Home > Video > Salvini si esprime sulla decisione dello stop alla vendita di auto inquinanti... Salvini si esprime sulla decisione dello stop alla vendita di auto inquinanti dal 2035

“L’ennesima follia che arriva dall’Europa. Fuorilegge le auto a benzina e diesel”. Così Salvini critica la decisione presa dal Parlamento. “È un voto figlio di ignoranza, ideologia o malafede. Chi non ha i soldi come fa?”. Questa scelta secondo il politico porterà solo a centinaia di licenziamenti e non aiuterà l’ambiente