Tutti conosciamo ormai la triste storia di Saman Abbas, uccisa dai membri della sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato con suo cugino ma in generale, per essere giudicata ingestibile dai suoi genitori, dalla mentalità arcaica. Con l’arresto di Nazia, torniamo a parlare di questo caso e ora sono spuntate delle immagini molto tenere della ragazza con la madre.

L’abbraccio di Saman Abbas alla madre

Saman Abbas viene ripresa cinque giorni prima della morte mentre abbraccia sua madre Nazia. Le telecamere dell’azienda agricola di Novellara hanno immortalato quella scena che suscita tenerezza e mostra una certa complicità fra le due.

Parlano, si abbracciano, ridono e scherzano. Sono immagini che hanno la stessa inquadratura mostrata più volte, in cui si vedeva Saman sparire nel buio mentre incontrava i suoi assassini lungo il viottolo.

Omicidio Saman Abbas: l’arresto di Nazia in Pakistan

Il caso si conclude con l’arresto di Nazia in Pakistan e l’estradizione nel nostro Paese. In realtà non si capisce bene chi sia l’esecutore materiale perché ora i membri del clan Abbas si accusano a vicenda, tranne i genitori della 18enne che ancora fanno squadra, come probabilmente i loro avvocati difensori, i quali starebbero lavorando a una strategia comune.

Nazia era l’ultima latitante, da tre anni le autorità la cercavano. Su di lei pende una condanna all’ergastolo per l’omicidio della giovane.

Nei confronti della 51enne era stato emesso un mandato di cattura internazionale e secondo quanto riportato, la donna è stata individuata in un villaggio ai confini con il Kashmir.

Dopo la comparsa davanti ai giudici di Islamabad, è ora attesa in Italia.