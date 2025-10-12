Home > Flash news > San Carlo Acutis: Fontana, 'ispirazione a riscoprire bellezza persona'

San Carlo Acutis: Fontana, 'ispirazione a riscoprire bellezza persona'

default featured image 3 1200x900

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo San Carlo Acutis, giovane testimone di fede a cui sono molto legato. In lui ritroviamo l’ispirazione a riscoprire la bellezza dell’unicità di ogni persona". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana. ...

di Pubblicato il

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "Oggi ricordiamo San Carlo Acutis, giovane testimone di fede a cui sono molto legato. In lui ritroviamo l’ispirazione a riscoprire la bellezza dell’unicità di ogni persona". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.