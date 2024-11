Un afflusso straordinario di turisti

San Gregorio Armeno, la celebre strada dei pastori di Napoli, si prepara a vivere un Natale da record. Con l’arrivo delle festività, la strada è invasa da turisti provenienti da ogni parte del mondo, desiderosi di ammirare le tradizionali botteghe artigiane che espongono le famose statuette del presepe. Per garantire un deflusso ordinato e sicuro delle persone, il Comune ha introdotto un senso unico pedonale, attivo nei week end e quotidianamente dal 20 al 24 dicembre. Questa misura si è resa necessaria per evitare assembramenti pericolosi e garantire la sicurezza di tutti i visitatori.

Misure di sicurezza e gestione del flusso

La Polizia municipale è mobilitata per vigilare sulla situazione, assicurandosi che le nuove regole vengano rispettate. La decisione di implementare il senso unico pedonale è stata accolta con favore, poiché permette di gestire meglio il flusso di persone, evitando situazioni di congestione che potrebbero compromettere la sicurezza. Inoltre, centinaia di bus, provenienti da diverse zone della regione e dal resto del Sud, sono stati dirottati verso l’area portuale, da dove i passeggeri possono accedere facilmente a San Gregorio Armeno.

Tradizione e innovazione nel presepe napoletano

Le botteghe di San Gregorio Armeno non offrono solo le tradizionali statuette dei pastori, ma anche figure contemporanee che riflettono l’attualità. Tra le ultime novità, spiccano le riproduzioni di personaggi famosi, come il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il tennista Sinner, fresco vincitore della Coppa Davis. Queste creazioni non solo attraggono l’attenzione dei turisti, ma suscitano anche dibattiti e polemiche, come l’ipotesi di introdurre un ticket di ingresso per l’area delle botteghe, proposta che ha sollevato non poche critiche tra i commercianti e i visitatori.