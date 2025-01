San Valentino, Barilla celebra l’amore in tutte le sue forme con un formato speciale

San Valentino, Barilla celebra l’amore in tutte le sue forme con un for...

Roma, 22 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Se un tempo era considerata esclusivamente la festa delle coppiette innamorate, oggi San Valentino è sempre di più la festa dell’amore e di chi si ama. Proprio in occasione di questa giornata, Barilla svela i risultati di un’indagine internazionale sul ruolo della cucina nelle relazioni d’amore con il suo speciale formato di pasta a forma di cuore, perfetto per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Non più solo gesti romantici, bigliettini sdolcinati, fiori e cioccolatini: secondo una ricerca globale commissionata da Barilla e condotta da YouGov su un campione di 1.006 persone in diversi Paesi, nel giorno di San Valentino non si festeggia più (o almeno non solo) l’amore da favola. Quasi la metà degli intervistati (il 47%) celebra, infatti, l’amore nel senso più alto, quel legame profondo che fa stare bene, sia esso con il partner, con un amico o un famigliare, con il proprio animale domestico o con se stessi. E questo risultato non stupisce, se si pensa che ben il 75% degli italiani ritiene che sia importante festeggiare l’amore.

Ma come farlo al meglio? Se da un lato dirsi 'ti amo' con un regalo rimane una tradizione per il 32% degli intervistati, dall’altro esiste un linguaggio d’amore universale, che trascende le parole: la condivisione di un piatto speciale, che per il 55% è il modo autentico per festeggiare questa occasione. All’eleganza del fine dining, opzione indicata dal 32% dei partecipanti al sondaggio, il 48% preferisce di gran lunga l’intimità e la semplicità di un piatto cucinato a casa per o con la propria dolce metà. E qual è il piatto più indicato per una cena a due? Secondo il 50% non c’è niente di meglio di un piatto di pasta per condividere un momento speciale e parlare al cuore di chi si ama.

Ed è proprio il cuore a cui Barilla si è ispirata per lo speciale formato disponibile nei punti vendita aderenti in occasione della festa di San Valentino: due cuori sfalsati, con texture sia liscia che rigata, che si intersecano per simboleggiare l’unione e la connessione tra le persone, e celebrare l’amore in tutte le sue espressioni. Il formato speciale è riconoscibile a scaffale dall’iconica confezione blu. Che sia il legame profondo tra nonni e nipoti, il legame indistruttibile tra fratelli o quello inseparabile con gli amici, o ancora il sentimento appassionato tra gli amanti, non importa: l’amore è condivisione di momenti. E se cucinare è da sempre un’espressione di passione, cucinare insieme è l’apice dell’amore. Per questo Barilla, che da oltre 145 anni aiuta a riunire le persone intorno alla tavola, ha pensato a un formato speciale. Il simbolismo dei due cuori celebra la gioia di riunirsi e dello stare insieme, la bellezza della convivialità e l’intreccio del legame d’amore. La differenza nella texture rappresenta l’unione profonda che si può creare attorno alla tavola, la capacità di connettersi e relazionarsi con le persone, creando legami unici e autentici, attraverso la spontaneità e la condivisione di piccoli gesti, gustando insieme un piatto di pasta.

“San Valentino è la festa dell’amore, non importa come lo si voglia festeggiare o con chi”, afferma Ilaria Lodigiani, chief category marketing officer di Barilla. “Noi di Barilla crediamo che il cibo abbia il potere unico di unire le persone e attraverso la cucina si possano esprimere i propri sentimenti di affetto. Ecco perché siamo entusiasti di offrire la nostra pasta a forma di cuore in questo San Valentino, un modo giocoso e delizioso per celebrare l’amore in tutte le sue forme”.

Gli chef Marcello Zaccaria e Luca Zanga di Academia Barilla hanno elaborato quattro ricette per festeggiare la giornata dell’amore con lo speciale formato, pensate per ispirare la creatività e valorizzare la condivisione sulla tavola di San Valentino: Pasta Barilla a forma di cuore, con gazpacho di mango e arancia con caviale; Pasta Barilla a forma di cuore, con crema di zucchine e robiola, curcuma ed erba cipollina; Pasta Barilla a forma di cuore con crema di parmigiano e tè matcha, albicocche secche e grani di pepe rosa; Pasta Barilla a forma di cuore, al profumo di lime con crema di finocchio e zafferano, nero di seppia e gambero rosso.