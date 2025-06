Sanità: Conte, 'è allo sfascio ma governo Meloni pensa a 100 mld per armi'**

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Con i tagli e i fallimenti di questo governo aumenta il numero delle persone che rinunciano a curarsi anche per questo domenica scenderemo in piazza a Palermo, in Sicilia, per denunciare lo sfascio della sanità e in particolare sanità pubblica, mentre ...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Con i tagli e i fallimenti di questo governo aumenta il numero delle persone che rinunciano a curarsi anche per questo domenica scenderemo in piazza a Palermo, in Sicilia, per denunciare lo sfascio della sanità e in particolare sanità pubblica, mentre il governo Meloni sta programmando addirittura aumenti per le spese e armi sino a 100 miliardi.

Una vera follia. Dimostrano di essere assolutamente incapaci. Hanno pure addirittura peggiorato la situazione di molti lavoratori col taglio del cuneo fiscale e i loro errori". Così Giuseppe Conte a margine del presidio a viale Mazzini ‘A rischio i programmi Rai’, promosso dai giornalisti precari in agitazione.