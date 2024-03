Sanità: Faraone (Iv), 'da taglio rimborsi effetti devastanti su Ssn'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “L’allarme lanciato dall’Unione dei laboratori e poliambulatori sulle gravissime conseguenze sul servizio sanitario provocate, soprattutto al Sud, dall’introduzione del Nomenclatore tariffario è del tutto fondato e va preso in seria considerazione”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“L’applicazione del Nomenclatore tariffario per i rimborsi sanitari rischia di avere degli effetti devastanti non solo per le strutture sanitarie private accreditate ma anche per quelle pubbliche, in modo particolare al Sud. Il taglio dell’80% dei rimborsi assesterà molto probabilmente un colpo mortale ai bilanci di moltissime strutture. Si calcola che circa 36000 persone rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Ma soprattutto, in un panorama sanitario già catastrofico, con liste d’attesa interminabili e difficoltà di ogni genere, perdere anche il puntello rappresentato dalla sanità privata, può compromettere del tutto la possibilità di fornire a molti cittadini l’assistenza sanitaria. Per questo chiediamo al ministro della Salute di ascoltare il punto di vista del Uap e di riflettere sulla necessità di modificare l’introduzione al Nomenclatore tariffario”, conclude.