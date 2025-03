Sanità, Fnopi: "Grazie a Mattarella per riconoscimento nostro ruolo"

Rimini, 20 mar. (Adnkronos Salute) - "Ringrazio il presidente Mattarella per aver espresso parole di riconoscenza per il contributo delle professioni infermieristiche alla salute degli italiani in occasione della drammatica pandemia che ha colpito il mondo. Il problema degli infermieri è...

Rimini, 20 mar. (Adnkronos Salute) – "Ringrazio il presidente Mattarella per aver espresso parole di riconoscenza per il contributo delle professioni infermieristiche alla salute degli italiani in occasione della drammatica pandemia che ha colpito il mondo. Il problema degli infermieri è il problema dell'Italia tutta, non di una singola categoria. Oggi sono 24 milioni le persone con una patologia cronica e 4 milioni quelle con disabilità. Secondo le stime dei demografi, nel 2040 accadrà qualcosa che non ha precedenti nella storia: gli over 50 saranno più degli under 50 e nel 2050 il 35% della popolazione avrà più di 65 anni. Un mix micidiale per la società tutta". Lo ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), aprendo i lavori del Congresso nazionale 'Infermiere – innovazione, sfide e soluzioni', dal 20 al 22 a Rimini.