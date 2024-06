Sanità: Rosso (Fdi), 'dal Pd accuse ridicole, pdl Schlein mancava di coperture finanziarie'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Dal Partito Democratico arrivano accuse ridicole che superano il limite della decenza. La verità è che la proposta di legge Schlein per aumentare le risorse per la sanità non aveva le coperture finanziarie. E’ stato richiesto il rinvio in...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Dal Partito Democratico arrivano accuse ridicole che superano il limite della decenza. La verità è che la proposta di legge Schlein per aumentare le risorse per la sanità non aveva le coperture finanziarie. E’ stato richiesto il rinvio in commissione della pdl proprio perché la commissione Bilancio ha dato parere negativo al testo. Le coperture finanziarie non sono un fronzolo della sinistra, sono necessarie perché lo dice la Costituzione e devono essere certe, non fumose come quelle indicate dal Pd". Lo dice Matteo Rosso, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale sanità del partito.

"Ricordo, inoltre, che l’opposizione aveva molti deputati fuori dall’Aula: se fossero stati tutti presenti, dato che nella maggioranza erano in 125, la pdl sarebbe stata approvata. Fratelli d’Italia e il governo Meloni stanno facendo il massimo per colmare decenni di tagli alla sanità voluti dai governi di sinistra negli ultimi 15 anni. Siamo disponibili al dialogo con l’opposizione purché non sia pretestuoso e purché la sinistra ragioni seriamente su come affrontare i rimedi della sanità pubblica, ma capiamo sia difficile per lei dato che è l’artefice dei disastri da lei compiuti”, conclude.