Sanità, Cittadinanzattiva lancia l’allarme: “Fino a 360 giorni di attesa per una Tac”

L’effettività del diritto alla salute nel nostro Paese è messo davvero a rischio, con liste di attesa lunghissime e disomogeneità territoriale. In poche parole, dall’analisi sul 2024 di oltre 16mila segnalazioni da parte dei cittadini, è emerso che il 47,8 % di esse riguarda difficoltà di accesso alle prestazioni, in particolare per le liste di attesa: per una Tac fino a 360 giorni di attesa, 500 giorni per una visita specialistica e 720 per una colonscopia. Secondo una elaborazione dei dati Agenas 2025, nella fascia di priorità urgente, per un paziente su quattro, la colonscopia super i 105 giorni rispetto al limite delle 72 ore. La maggiore criticità dunque è legata dunque ai tempi di attesa per poter fare un esame o una visita, col 55% dei pazienti che ha affermato di aver rinunciato almeno a una visita o esame negli ultimi 12 mesi per indisponibilità delle prestazioni del SSN. Inoltre, il 43% dei pazienti con malattie rare è costretta ad esempio a spostarsi in un’altra regione per curarsi. Il 78 % di loro sostiene inoltre costi diretti per la gestione della patologia, il 68,3 ha denunciato lunghi tempi di attesa e il 46,3 difficoltà di accesso ai servizi riabilitativi.

Sanità: le priorità indicate da Cittadinanzattiva

Cittadinanzattiva ha sottolineato l’importanza di adottare un nuovo piano sanitario nazionale, assente dal 2008, oltre alla garanzia di uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza. Tra le priorità indicate abbiamo la maggiore formazione del personale, il rafforzamento dei servizi territoriali e gli investimenti nelle infrastrutture digitali. Inoltre per Cittadinanzattiva fondamentale anche la realizzazione delle Case e degli ospedali di comunità e la piena operatività della normativa sulle liste di attesa.