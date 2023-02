Sanremo, Giorgia: "Sono in gara con me stessa"

Sanremo, 7 feb. (askanews) – “C’ho i ricordi però ho in presente che mi porta a vivere cose nuove con il mio bagaglio che a volte aiuta a volte no. Sto cercando di liberare pensieri e di essere concentrata sulla performance che è la cosa più importante. La mia attesa maggiore è rispetto a me stessa e alla mia intepretazione, sono in gara con me stessa. Il bello dell’età è proprio quello, il tempo ti toglie ma ti dà anche un minimo di leggerezza che in questi casi fa comodo”.

Così Giorgia ad askanews prima di entrare in conferenza stampa a Sanremo.

Per il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston, Giorgia nella serata delle cover sarà affiancata da Elisa. “Ho grandi attese per il duetto con Elisa, siamo emozionatissime però contente”.