Sanremo: 'l’appello' di Clara a Conti, 'co-conduttrice? Mi piacerebbe tantissimo'**

Taormina, 12 giu. (Adnkronos) – "Io co-conduttrice al Festival di Sanremo? Carlo, mi piacerebbe tantissimo!”. L''appello' al conduttore e direttore artistico del festival Carlo Conti è di Clara, ospite del 71esimo Taormina Film Fest diretto da Tiziana Rocca, dove ieri si è esibita e ha ricevuto il Taormina Music Award. La cantante, fresca di collaborazione con Fedez nel singolo ‘Scelte Stupide’ – duetto che si candida di default a tormentone dell’estate 2025 – trovandosi in un contesto cinematografico ha poi commentato l’ipotesi di un suo possibile ritorno sullo schermo in una nuova stagione di 'Mare Fuori', che l’ha lanciata come attrice, dopo che il produttore della serie aveva aperto a questa possibilità.

"Mai dire mai -ha detto Clara- Ma per me l’esperienza di quella serie è stata talmente speciale ed unica che non so davvero cosa rispondere".