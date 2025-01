Daniela Santanché ha rilasciato un’intervista al “Corriere Della Sera” dove si è aperta ed allo stesso tempo ha lanciato parole di fuoco a tutti i suoi principali colleghi di partito, naturalmente il tema principale è stato il caso Visibilia che la vede imputata con un processo che inizierà a brevissimo.

“Dimissioni? Decido io non Giorgia”

Daniela Santanché si è presentata all’intervista con il suo consueto look, i grandi occhiali che le coprivano gli occhi e truccata come si è abituati a vederla in parlamento.

Subito è stata incalzata dal giornalista in riferimento alle sue possibili dimissioni dal ruolo di Ministra del Turismo ed ha risposto in modo deciso – “Sulle dimissioni decido io non Giorgia” – facendo capire che si tratta di una questione personale e che l’ultima parola spetta a lei.

In riferimento al partito (FDI) che non la difende lei sembra non scomporsi e ammette che il proprio partito è un partito garantista del Turismo e quindi questo è quello che per lei conta maggiormente.

La Russa non mi abbandonerà mai

Nell’Intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato anche del rapporto con Ignazio La Russa: “E’ un mio amico e lo sarà sempre, non mi abbandonerà mai“.

Un attestato di stima quello della Ministra nei confronti dell’amico e collega a testimonianza che a volte si riesce ad andare oltre il lavoro ed ad instaurare rapporti umani che riescono a durare oltre.