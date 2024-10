SAP Now 2024, eccellenze e innovazione nell'evento di Milano

Milano, 21 ott. (askanews) - "Bring out your best. Welcome to Business AI". Già dal titolo, l'edizione 2024 di SAP Now ha lanciato un invito a tirare fuori il meglio: un messaggio potente rivolto soprattutto alle aziende, incoraggiate a raggiungere l'eccellenza in ogni attività di business. Il seg...

Milano, 21 ott. (askanews) – “Bring out your best. Welcome to Business AI”. Già dal titolo, l’edizione 2024 di SAP Now ha lanciato un invito a tirare fuori il meglio: un messaggio potente rivolto soprattutto alle aziende, incoraggiate a raggiungere l’eccellenza in ogni attività di business. Il segreto? Una visione chiara, una strategia mirata e il supporto delle soluzioni SAP, potenziate dalla Business AI.

L’evento del Superstudio Maxi di Milano, riconosciuto fra i più significativi per quanto riguarda innovazione e sostenibilità, ha ospitato gli interventi di imprenditori, manager, opinion maker ed esperti di settore legati alla business community.

Un’edizione di successo, come confermato dalle parole di Carla Masperi, Amministratore Delegato SAP Italia, che si è concentrata sulle novità in casa SAP per l’AI: “Abbiamo dedicato il Sap Now alla riflessione sull’Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione a quella generativa. Il nostro copilot Joule abiliterà l’80% delle transazioni più rilevanti di Sap. Questo cambierà la modalità con cui si interagisce con il sistema, con Joule come motore di produttività molto potente. Le aziende italiane sono molto interessate all’AI, ma questa curiosità deve trovare concretezza: Sap può offrirla perché ha più di 100 casi d’uso pronti, dei quali si può beneficiare a favore del business e di una nuova produttività”.

Sempre a riguardo di Joule, l’esempio più calzante è invece quello portato da Emmanuel Raptopoulos, Presidente EMEA SAP: “L’AI generativa all’interno dei sistemi SAP permette risposte in un linguaggio semplice, umano. Un CFO potrebbe chiedere al sistema di risolvere una controversia di pagamento e la risposta sarebbe immediata, con un report molto preciso. Siamo in un contesto globale che vede tanta discussione geopolitica e le difficoltà per supply chain e nuove tecnologie sempre più complesse. I nostri clienti vogliono efficienza e ci chiedono di portare velocemente innovazione alle loro aziende”.

La giornata dei talk di SAP Now 2024 si è aperta con la plenaria del mattino, animata anche dai rappresentanti di Regione Lombardia, Chiesi Farmaceutici e Gruppo Campari. In seguito, tanti gli incontri con l’obiettivo di orientare le imprese italiane nel loro percorso verso il cloud e l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie.