Sardegna: Conte, 'Todde sta cambiando volto a regione, a destra dico 'lasciateci lavorare''

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Si devono rassegnare quelli del centrodestra. Hanno governato a lungo questa regione". Lo dice Giuseppe Conte a Nuoro dopo la sentenza del Tribunale civile di Cagliari che ha rigettato il ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro la sua decadenza. Il leader M5S si schiera al fianco della presidente della regione Sardegna e definisce "avvoltoi" gli esponenti "del centrodestra che hanno fatto macerie di questo territorio".

"Abbiamo trovato una regione disastrata eppure ha avuto tanti fondi pubblici, quindi sono circolati tantissimi soldi, ma non sono arrivati alla popolazione, non sono arrivati in basso dove ci sono tanti bisogne e tanta richiesta di intervento da parte della politica, nella sanità, nel sociale, associazioni sportive, associazioni del terzo settore, le incontriamo tante, anche oggi le abbiamo incontrate tante, chiedono solo una cosa, che la politica finalmente sia rivolta ai bisogni dei cittadini, è quello che si sta facendo da un anno".

"Todde sta cambiando completamente il volto" della regione" e lo farà anche sulla sanità, sottolinea Conte: "Lasciateci lavorare. A quelli del centrodestra vi dico, avete fatto già tanti danni, adesso scansatevi".