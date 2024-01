Sassuolo-Fiorentina 1-0, Pinamonti stende i viola

Reggio Emilia, 6 gen. (Adnkronos) – Il Sassuolo si impone 1-0 sulla Fiorentina al Mapei Stadium, grazie al gol di Pinamonti al 9' del primo tempo, resistendo in un finale pieno di emozioni, nella 19esima giornata di Serie A. I neroverdi, a ridosso della zona salvezza e capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime cinque gare di campionato, superano i viola, reduci da tre vittorie di fila e in piena zona Champions, e si portano a 19 punti, mentre la squadra di Italiano resta ferma a 33 punti al quarto posto alla chiusura del girone di andata.

Dionisi per la sfida, molto delicata, si affida a Berardi-Thorstvedt-Lauriente a supporto di Pinamonti, con Boloca che torna titolare a centrocampo. Italiano invece opta per Ikone-Bonaventura-Brekalo alle spalle di Nzola con Mandragora preferito a Duncan a centrocampo e Quarta in campo al posto di Ranieri in difesa.

Il Sassuolo parte subito forte e al 9' è già in vantaggio: Henrique inventa per Pedersen che centra basso dalla sinistra, per Pinamonti che mette alle spalle di Terracciano per l'1-0. I neroverdi proseguono a pressare alto e al 19' vanno ancora in gol: Thorstvedt apre per Toljan, destro deviato in porta da Berardi, ma gol annullato per la posizione di fuorigioco dell'attaccante del Sassuolo. I viola dominano il possesso palla ma nel primo tempo risultano sterili in attacco senza creare occasioni di rilievo.

A inizio ripresa ancora Sassuolo in avanti e altro gol annullato. Al 48' da corner arriva la girata di Ferrari murata da Mandragora, con Thorstvedt che poi scarica il destro in rete ma il Var annulla per fuorigioco attivo di Henrique sulla prima conclusione. Scampato il pericolo Italiano alza i ritmi e la squadra cominci ad attaccare a testa bassa: al 64' arriva l'occasione per il pari ma Bonaventura sbaglia il rigore, con Consigli che respinge. Abisso aveva assegnato il penalty perchè il pallone dopo un colpo di testa di Milenkovic ha toccato il braccio largo di Ferrari. Il Sassuolo soffre e la Viola continua la sua azione offensiva.

Al 66' altro gol annullato, questa volta per la Fiorentina. Da calcio d'angolo arriva un sinistro dal limite di Duncan che viene deviato sulla traversa, Quarta poi insacca sottomisura ma c'era anche in questo caso una posizione di fuorigioco. La squadra di Dionisi è schiacciata all'interno dell'area di rigore e rischi ancora al 70': sul cross di Kayode, Consigli esce a vuoto, Beltran gira in acrobazia ma Ferrari salva sulla linea.

Un minuto dopo altra occasione clamorosa per gli ospiti con Duncan che mette in mezzo dalla sinistra, Milenkovic schiaccia di testa da due passi ma Consigli è reattivo e respinge poi Nzola ciabatta il tap-in da pochi passi e manda al lato. Al 92' ci prova Ikone ma il suo sinistro dal limite sfila oltre il palo lontano con Consigli a guardare. Infine al 97' Biraghi la butta in area, con la spizzata di Quarta, palla ancora ad Ikone che manda alto da due passi, ma in posizione di fuorigioco. Non c'è più tempo. Il Sassuolo torna a vincere contro la Fiorentina che non perdeva dal 25 novembre.