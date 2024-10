A Cairo Montenotte, situata nella provincia di Savona, un escavatore impegnato nei lavori di ristrutturazione del ponte Italia 61 è stato inghiottito dalla piena del fiume Bormida. Nonostante fosse stata emessa una segnalazione di maltempo, il veicolo non era stato adeguatamente messo in sicurezza ed è stato spazzato via dalla corrente.

Escavatore inghiottito dalla piena del fiume Bormida

La città di Cairo Montenotte, situata nella provincia di Savona, è stata teatro di un incidente durante i lavori di ristrutturazione del ponte Italia 61. Un escavatore, utilizzato per i lavori, è stato inghiottito dalla piena del fiume Bormida a causa di una mancata adeguata messa in sicurezza del veicolo.