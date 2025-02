bisogna considerare diversi aspetti nella selezione e nella gestione di macchinari industriali per prendere decisioni informate e strategiche che consentono di investire in maniera efficiente.

La scelta e la gestione dei macchinari industriali rappresentano elementi fondamentali per ottimizzare la produttività, garantire la sicurezza e contenere i costi operativi.

Con l’evoluzione tecnologica e l’avvento dell’Industria 4.0, le aziende si trovano a dover valutare attentamente una serie di fattori prima di acquistare nuove attrezzature. Conoscere i principali aspetti da considerare nella selezione e nella gestione dei macchinari industriali, infatti, aiuta a prendere decisioni informate e strategiche che consentono di investire in maniera efficiente.

Tipologia e funzionalità del macchinario



Innanzitutto, in questi casi è importante definire l’esigenza produttiva individuando le specifiche necessità operative, in modo da scegliere un macchinario che offra tutte le funzioni richieste. Si tratta di un aspetto essenziale nella ricerca dei macchinari industriali più adatti alla propria realtà produttiva, soprattutto considerando l’ampia scelta di soluzioni disponibile oggi in ogni ambito industriale.

Allo stesso tempo, bisogna capire se preferire delle soluzioni standard o personalizzate. Mentre i macchinari standard possono essere sufficienti per processi comuni, per esempio esigenze di produzione non particolarmente complesse o procedimenti secondari, in alcune circostanze è preferibile optare per soluzioni personalizzate per ottenere performance ottimali anche in contesti difficili e complessi da gestire.

Affidabilità e manutenzione



Quando bisogna investire in nuovi macchinari industriali è necessario valutare con attenzione due fattori specifici: durata e robustezza. Nel dettaglio, è essenziale tenere in considerazione la durata media e la resistenza dei macchinari per ridurre i tempi di fermo, con la certezza di acquistare attrezzature e impianti che assicurano un’elevata produttività e consentono di minimizzare gli inconvenienti nei processi produttivi.

In fase di gestione dei macchinari, invece, è fondamentale tenere conto dell’affidabilità, che permette di ridurre il più possibile eventuali guasti e fermi macchina e permette di essere determinata con diversi parametri, tra cui il MTBF (Mean Time Between Failure).

Per approfondire l’importanza di questo indicatore, vi rimandiamo alla lettura della guida riguardo il significato di MTBF e il calcolo disponibile sul sito di RS.

Efficienza energetica e sostenibilità



Al giorno d’oggi è di fondamentale importanza contenere i consumi di energia e le emissioni di gas a effetto serra, per ottimizzare i costi e limitare l’impatto ambientale. Ecco perché un fattore da considerare nella scelta dei macchinari industriali è sicuramente la riduzione del consumo energetico: in questo caso macchinari con elevata efficienza energetica consentono di abbattere i costi operativi e diminuire l’inquinamento.

Anche le certificazioni ambientali, quindi, assumono una rilevanza considerevole nella ricerca di un macchinario industriale idoneo. È opportuno dunque considerare standard e certificazioni (ad esempio ISO 50001, CE, Energy Star), per garantire il rispetto delle normative ambientali vigenti e garantire un processo produttivo conforme alle leggi in materia, sia nazionali che europee.

Automazione e digitalizzazione



Con l’Industria 4.0 è diventato essenziale per le industrie investire in macchinari tecnologicamente avanzati, oppure in grado di assicurare un’adeguata versatilità per supportare i necessari aggiornamenti tecnologici nel corso degli anni. D’altronde, l’integrazione di sensori IoT, l’intelligenza artificiale e i sistemi di analisi predittiva possono migliorare la gestione operativa.

Per aumentare l’automazione e la digitalizzazione dei processi produttivi è altrettanto importante l’integrazione ERP e MES, valutando la compatibilità del macchinario con i sistemi informativi aziendali per una gestione centralizzata. Questi sistemi, inoltre, consentono di valorizzare e utilizzare al meglio i dati digitali generati nei processi di produzione, per ottenere indicazioni utili che aiutano a prendere decisioni migliori e ottimizzare l’attività aziendale, sia a livello operativo che strategico.

Sicurezza e conformità alle normative



Un altro fattore da analizzare durante la ricerca dei macchinari industriali è senz’altro quello degli standard di sicurezza, una caratteristica fondamentale in qualsiasi azienda moderna. In questi casi, è opportuno verificare che i macchinari rispettino le normative ISO, OSHA e le direttive CE, controllando tutte le certificazioni disponibili soprattutto in caso di impianti e attrezzature prodotte al di fuori dell’Unione Europea.

In modo analogo bisogna valutare anche i dispositivi di protezione, ad esempio controllando la presenza di sistemi di sicurezza integrati in grado di minimizzare i rischi per gli operatori. Questo aspetto deve essere analizzato anche in base alla valutazione dei rischi della propria azienda, per capire se il nuovo macchinario è conforme agli standard della propria organizzazione e consente un’integrazione ottimale senza alterare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Costo e ROI (Return on Investment)



I macchinari industriali richiedono solitamente ingenti investimenti, per questo motivo è indispensabile un’accurata analisi del costo iniziale rispetto ai benefici a lungo termine. In sostanza, è utile in queste situazioni confrontare il prezzo d’acquisto con il potenziale risparmio che si potrebbe ottenere sui costi di manutenzione e la spesa energetica, considerando anche eventuali agevolazioni disponibili al momento dell’investimento.

Bisogna anche scegliere tra acquisto o noleggio del macchinario industriale, una decisione che non è mai banale. In genere si tende a considerare l’opzione più vantaggiosa in base alla frequenza d’uso e all’obsolescenza tecnologica, per decidere se orientarsi verso l’acquisto diretto dell’impianto o preferire delle soluzioni alternative. Sono entrambe delle opzioni valide, perciò bisogna trovare quella più adatta alle proprie esigenze e alla situazione finanziaria della propria azienda.