Il Partito Democratico propone il "congedo paritario" come supporto per le famiglie e l'occupazione femminile, con Meloni che sembra aperta all'idea

Il Partito Democratico ha avanzato l’idea del “congedo paritario”, e secondo Elly Schlein, segretaria del Pd, “Meloni non ha chiuso la porta”. Durante un evento organizzato dal Foglio, Schlein ha raccontato: “In uno dei primi incontri con Meloni in Parlamento, ho sollevato la questione del salario minimo e, tra le altre proposte, anche quella di un congedo paritario della durata di almeno 5 mesi, non trasferibile. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un supporto significativo per le famiglie e per l’occupazione femminile”.

Riguardo agli incentivi nella Manovra per la natalità

ha aggiunto: “La maggioranza sembra intenzionata a offrire agevolazioni fiscali a chi ha già figli; perché non impieghiamo tali risorse per il congedo paritario?”.