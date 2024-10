Schlein: con governo Meloni spesa sanitaria al minimo storico

Roma, 22 ott. (askanews) – “Oggi sono due anni di governo di Giorgia Meloni e l’altro giorno ha dato i numeri. La ringraziamo di averceli dati perché quei numeri dimostrano che abbiamo ragione: da quando lei siede a Palazzo Chigi la spesa sanitaria sul Pil sta scendendo a livelli di prima della pandemia, come se non fosse stata un’esperienza traumatica per questo Paese e per tutte le nostre comunità. Oltretutto i suoi numeri dimostrano che con lei arriveremo nei prossimi anni al minimo storico di spesa sanitaria degli ultimi 15 anni”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un evento elettorale con Stefania Proietti, candidata del centrosinistra per la presidenza della Regione Umbria.