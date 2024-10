Investimenti in sanità: critiche di Elly Schlein sul governo e la mancanza di fondi reali per affrontare le sfide attuali

La segretaria del PD, Elly Schlein, ha espresso forti critiche sui social riguardo alla gestione del governo. Ha sottolineato che dietro l’annuncio di investimenti per 3,7 miliardi nel settore della sanità si celano realtà ben diverse. Infatti, per il 2025, il governo prevede solo 900 milioni in aggiunta a un miliardo già previsto, che è decisamente inferiore rispetto ai 4 miliardi necessari per affrontare seriamente le assunzioni e ridurre le liste d’attesa.

La situazione degli investimenti nella sanità

Schlein ha anche rilevato che il presunto sacrificio richiesto a banche e assicurazioni si traduce in una semplice sospensione delle detrazioni, spiegando che si tratta di un anticipo di tasse già dovute, che verranno riaccreditate in futuro. Questa situazione è, secondo lei, l’ennesimo tentativo di ingannare gli italiani. La segretaria ha concluso ribadendo l’impegno a difendere la sanità pubblica, rivendicando il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.