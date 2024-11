Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha espresso il suo auspicio per una “preferenza netta” a favore di Kamala Harris nelle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Schlein e De Luca, scontro sul terzo mandato: la leader del PD dice no

Schlein ha criticato l’operato del governo italiano, attaccando la manovra economica definendola “recessiva” e sottolineando le preoccupazioni per il sistema sanitario nazionale.

Nel corso della sua ospitata a “Che tempo che fa”, Schlein ha sottolineato l’importanza dell’unità del centrosinistra, affermando che il vero avversario è la destra. Tuttavia, la segretaria dem non ha esitato a prendere una posizione netta sul tema del terzo mandato per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dichiarando che il PD si opporrà fermamente a questa ipotesi.

Guardando alle prossime elezioni regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, Schlein si è detta ottimista sulla possibilità di riportare al voto coloro che avevano perso fiducia. Tuttavia, la leader dem ha affrontato anche il tema delle alleanze, rivolgendosi al M5S e sottolineando che se non si vuole allearsi con il PD, l’unica alternativa è la destra.

Elly Schlein ferma De Luca: “No al terzo mandato”

In questo contesto, Matteo Renzi ha espresso la sua posizione, affermando che senza il contributo dei centristi il centrosinistra non potrà vincere. Dall’altro lato, il presidente del PD, Stefano Bonaccini, si è detto fiducioso circa la possibilità di tornare a vincere in Umbria e in Emilia-Romagna, purché si evitino veti tra i potenziali alleati.

Infine, Goffredo Bettini, dirigente del PD, ha espresso l’auspicio che Schlein prosegua sulla strada intrapresa, mentre Enrico Borghi, di Italia Viva, ha criticato l’approccio “veterocomunista” di Bettini, accusandolo di voler “annettere” e “controllare” gli alleati.

In sintesi, il testo descrive una fase politica delicata, con la segretaria del PD Elly Schlein che si muove tra spinte unitarie e posizioni nette, mentre il confronto tra le diverse anime del centrosinistra sembra tutt’altro che semplice.