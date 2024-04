Elly Schlein, segretaria del Pd, risponde a chi le chiede cosa ne pensa di Mario Draghi alla guida dell’Ue.

Schimt come unico candidato

Alla domanda su Draghi al vertice della Commissione europea Schlein risponde in maniera breve, affermando che nonostante la “stima per l’autorevolezza del profilo, noi abbiamo un solo candidato: Schmit.”

Chi è Nicholas Schmit?

Nicolas Schmit è l’uomo scelto dal Partito socialista europeo come suo candidato e che, in caso di vittoria del partito alle elezioni, proporrà come presidente della Commissione europea. Era anche l’unico candidato e quindi non c’è stato quindi un vero processo di primarie.

I popolari vogliono invece una riconferma di Ursula von der Leyen, mentre i liberali di Emmanuel Macron si sono espresso contro entrambi i candidati e non hanno voluto proporre un loro nome.

Schmit, 70enne del Lussemburgo, riveste al momento il ruolo di commissario per il Lavoro e i diritti sociali. Nel suo Paese dal 2004 al 2019 ha rivestito il ruolo di ministro del Lavoro, dell’occupazione e dell’immigrazione. Diventa europarlamentare nel 2019.