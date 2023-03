School Experience 3, successo per la tappa di Nuoro

Nuoro, 27 mar. (askanews) – Circa quattromila studenti presenti, 11 tra istituti scolastici ed istituti comprensivi, 10 moduli di proiezioni, 6 lungometraggi nell’ambito della sezione Feature Experience, 33 cortometraggi nell’ambito della sezione Short Experience, 27 cortometraggi nell’ambito della sezione Your Experience dedicata alle produzioni scolastiche, 2 laboratori dedicati alle professioni del cinema rivolti agli studenti ed ai docenti, una proiezione dedicata alle famiglie ed un cortometraggio realizzato e prodotto da Giffoni insieme agli studenti di Nuoro, sono questi i numeri della quarta tappa di School Experience 3, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato da Giffoni e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le attività, che rientrano nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, si sono svolte presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” di Nuoro. La tappa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Nuovi Scenari e con la cooperativa Verdi Scenari guidata da Giuseppe D’Antonio.

“E’ stata una tappa molto interessante – dichiara Marco Cesaro, responsabile del Dipartimento Progetti Speciali di Giffoni – che conferma la vivacità di un territorio, come quello sardo e di Nuoro nello specifico. Tante le proiezioni, appassionanti i dibattiti, importante il coinvolgimento del tessuto scolastico locale. Ai ragazzi, poi, il ruolo di responsabilità, quello di esprimere un giudizio, attraverso un voto, per i lungometraggi o i cortometraggi che hanno avuto modo di vedere. E’ anche questo un aspetto importante del progetto, quello che stimola una sensibilità critica e dà la possibilità di rafforzare la cultura del cinema, la narrazione per immagini come strumento di crescita e di scoperta”.

“School Experience – dichiara Giuseppe D’Antonio, presidente dell’impresa sociale Nuovi Scenari – rappresenta una novità perché è aperto ad un pubblico più ampio rispetto ai progetti che abbiamo portato avanti in precedenza in collaborazione con Giffoni. Il progetto ha per il territorio di Nuoro una grande importanza. Esiste un’offerta cinematografica, ma non abbiamo una vera e propria sala. Ecco perché un progetto come School Experience colma una lacuna perché mette al centro i ragazzi ed il cinema”.

Di grande impatto il corto realizzato dal Dipartimento Produzione del team di Giffoni e dagli alunni della IV A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” di Nuoro che è stato proiettato ieri in occasione del momento conclusivo della tappa. La tappa di Nuoro è la quarta e segue quelle già svolte in Calabria, Basilicata e Lazio. School Experience – a cura della direttrice scientifica Antonia Grimaldi del team di Giffoni – continuerà dal 17 al 21 aprile a Giffoni Valle Piana (Salerno), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley. Sarà l’occasione per premiare i film vincitori. Gli esiti saranno dati dalla somma di tutti i voti espressi dai ragazzi di School Experience 3 nel corso di tutte le tappe svolte.