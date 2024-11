Sci, a 40 anni Lindsey Vonn torna in pista: si era ritirata 5 anni fa

Roma, 14 nov. (askanews) – A cinque anni dal ritiro ufficiale e a 40 anni all’anagrafe, la sciatrice statunitense, ex campionessa olimpica e mondiale, Lindsey Vonn ha dichiarato che rientrerà nella squadra di sci degli Stati Uniti.

Un ritorno alle competizioni annunciato con un comunicato: “Non vedo l’ora di tornare a far parte dello Stifel U.S. Ski Team e di continuare a condividere la mia conoscenza di questo sport con queste donne incredibili”, ha dichiarato Vonn, ritiratasi nel febbraio 2019. Lo scorso aprile si era sottoposta con successo a un intervento al ginocchio. In un’intervista rilasciata alla BBC a luglio, aveva ammesso che il ritiro era stato “più difficile” del previsto, le mancavano le gare.

Vonn ha vinto l’oro olimpico nella discesa libera ai Giochi di Vancouver nel 2010, dove ha conquistato anche il bronzo nel Super-G. Ha conquistato un altro bronzo in discesa libera nel 2018. Ha debuttato in Coppa del Mondo a 16 anni nel 2000 e ha vinto 20 titoli e otto medaglie ai Campionati del Mondo, con 137 podi e 82 vittorie. Ma nella sua carriera ha dovuto fronteggiare anche molti infortuni che l’hanno costretta a saltare alcune stagioni. Ora potrebbe puntare a un posto nella squadra statunitense per le Olimpiadi invernali del 2026 di Milano-Cortina.