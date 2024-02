Sci: Cdm, 10 azzurri convocati per le gare di Palisades Tahoe

Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera saranno al via della tappa di Coppa del mondo in programma sulla pista di Palisades Tahoe, in C...