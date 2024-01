Sci: Schieder, 'la Streif è la mia pista, domani ho un'altra chance'

Kitzbuehel, 19 gen. -(Adnkronos) – “Non ho fatto grossi errori, sapevo che Odermatt era in testa e a qual punto era necessario attaccare a tutta. Quando mi sono visto davanti, pensavo di avercela fatta ma Sarrazin è stato ancora più veloce. Domani abbiamo un’altra chance: attaccherò a tutta per provare a fare meglio". Così l'azzurro Florian Schieder dopo il secondo posto nella discesa libera di Kitzbuehel, sulla mitica 'Streif'.

"Devo dire che gli skiman hanno fatto un lavoro eccezionale: le condizioni sono sempre cambiate nelle due prove e oggi, con un grip ancora maggiore -prosegue il discesista altoatesino-. Difficile capire dove posso aver perso quei cinque centesimi. Forse in uscita dall’Hausbergkante non ho rischiato al cento percento perché la visibilità non era molto buona. Ma quello che conta è essere ancora davanti con i migliori. Dopo questa conferma non posso più negare che questa pista sia fatta per me: sulla Streif mi diverto sempre ma confesso di essere già carico per la seconda discesa”.

Sesto posto invece per Dominik Paris che si mantiene nei piani alti della classifica: “Sono abbastanza contento della mia prova, tanto di cappello a Schieder per aver saputo confermarsi. Domani la pista dovrebbe essere più ghiacciata, condizione che mi piace: ma si vedrà”.