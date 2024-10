Sciopero del pubblico impiego, prof e infermieri scendono in piazza

Milano, 31 ott. (askanews) – Scuola, uffici pubblici e sanità. Sono i settori più colpiti dallo sciopero indetto dai sindacati contro la Manovra 2025. In piazza a Roma lavoratori della scuola, ma anche infermieri e personale amministrativo. Per la scuola la protesta è ancora una volta contro il precariato, come racconta Beatrice Borraccetti, insegnante in una scuola primaria.

“Chiediamo la stabilizzazione del precariato storico. Siamo stanche di essere rimandate a un altro tempo che non arriva mai. Noi siamo stanche che Gualtieri chieda i soldi e il governo non glieli dà, noi siamo in mezzo tra l’incudine e il martello”

Antonia Esposito, Segretaria nazionale comparto scuola FISI: “Siamo qui per continuare la lotta insieme ai docenti precari. Ma è una lotta che riguarda tutto il comparto scuola e tutto il servizio pubblico. Quando si governa sulle emergenze significa che i problemi non si vogliono risolvere perché sulle emergenze si mangiano i soldi”.

Nel giorno dello sciopero generale del pubblico impiego sono in programma manifestazioni in 40 città.