Sciopero: Gasparri, 'Landini irresponsabile, suo linguaggio inasprisce situazione nelle piazze'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Landini è un irresponsabile. Parla di ‘rivolta sociale’ e usa parole in maniera impropria che alimentano l’astio sociale. Non a caso, dopo quelle parole si è inasprita la situazione nelle piazze. Landini ha sbagliato e deve chiedere scusa. E voglio esprimere la mia solidarietà alle Forze di Polizia che anche a Torino sono state colpite. A Bombardieri & co. voglio ricordare che con il governo di centrodestra è entrata in funzione la patente a punti per i cantieri, i contratti si rinnovano e sono stati fatti vari stanziamenti economici. La manovra economica prevede il taglio del cuneo fiscale, risorse in più per il popolo in divisa. Si può fare di più, ma scioperare mentre l’occupazione supera i 24 milioni e la disoccupazione scende al 6% mi sembra surreale". Così il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, a Restart su Rai2.

"Lo sciopero di oggi -avverte- non è il primo e non sarà l’ultimo. Non va ignorato, ma neanche preoccupa. Nel senso globale del termine, è chiaro che i sindacati siano dei ‘soggetti politici’. Poi se di venti sindacati ne scioperano solo due è un fatto perché ‘alcuni’ non rappresentano ‘tutti’. Alcuni giorni fa, ad esempio, c’è stato lo sciopero dei medici. Ne hanno parlato tutti poi il dato ufficiale delle adesioni è emerso dopo ed erano state tra l’1% e il 2%. Ma nessuno ha parlato di questi dati", conclude.