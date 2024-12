Sciopero generale 13 dicembre: scopri i settori coinvolti, gli orari di interruzione e come potrebbe influenzare i trasporti, la scuola e altri servizi pubblici e privati in tutta Italia.

Domani è previsto uno sciopero nazionale indetto dall’Unione Sindacale di Base (Usb), coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato.

Sciopero generale 13 dicembre: quali i settori coinvolti e gli orari di interruzione

La protesta, inizialmente programmata per 24 ore, è stata ridotta a 4 ore grazie all’intervento del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha deciso di applicare la misura della precettazione per evitare disagi a ridosso delle festività natalizie. Nonostante ciò, l’Usb ha confermato la propria posizione, dichiarando di non voler cedere alla riduzione e di voler mantenere lo sciopero nelle modalità previste, ribadendo che la Commissione di Garanzia non aveva sollevato obiezioni.

L’agitazione coinvolgerà i trasporti su ferro, marittimi, oltre a una vasta gamma di servizi pubblici. In particolare, saranno a rischio i mezzi pubblici nelle principali città italiane, tra cui Roma, Milano e altre aree metropolitane. Il servizio ferroviario subirà cancellazioni e variazioni, con Trenitalia che ha comunicato possibili disagi tra le 9 e le 13.

Sciopero generale 13 dicembre: settori a rischio e dettagli sugli orari di stop

Anche i treni Italo sono coinvolti nello sciopero, con una lista di treni garantiti consultabile online.

Inoltre, il settore scolastico aderirà all’iniziativa, ritenendo che l’attuale situazione della scuola italiana necessiti di un bilancio serio e di cambiamenti strutturali. L’Usb ha sottolineato le difficoltà del personale scolastico e l’insoddisfazione per l’orientamento politico e le difficili condizioni di lavoro. Anche il settore sanitario, i servizi di taxi e autostrade saranno colpiti, causando ulteriori disagi alla popolazione.

Mentre il governo e le organizzazioni sindacali si trovano in contrasto, la giornata di domani segnerà un importante momento di tensione sociale, con i lavoratori chiamati a decidere se aderire alla protesta e in che misura.