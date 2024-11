Sciopero: Maraio (Psi), 'socialisti ovunque in piazza per Sanità gratuita e scuola pubblica'

Sciopero: Maraio (Psi), 'socialisti ovunque in piazza per Sanità ...

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "I socialisti sono scesi oggi in tutta Italia al fianco dei lavoratori, nelle piazze dove i sindacati Uil e Cgil, hanno organizzato manifestazioni di sciopero per contrastare la manovra di bilancio del Governo Meloni, che non dà risposte ai salari e alle pensioni, taglia i finanziamenti alla sanità, all’istruzione e ai servizi pubblici, non investe nelle politiche industriali e lascia le famiglie sempre più in difficoltà e le imprese in sofferenza”. È quanto ha affermato Enzo Maraio, segretario del Psi, partecipando alla manifestazione a Napoli insieme al segretario della Uil Pierpaolo Bombarideri.

“Non ci stanchiamo di ribadirlo. Abbiamo chiesto ovunque in piazza stipendi più dignitosi, attenzione al welfare che in questa manovra manca, e risorse per due pilastri che reggono il nostro paese: sanità gratuita e scuola pubblica”, ha aggiunto.