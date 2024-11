Sciopero: Schlein, 'al fianco dei lavoratori, governo calpesta ascolto e rispetto'

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Questo sciopero generale parte da una difficoltà dei lavoratori, che il governo continua a ignorare, ed è sulla manovra che taglia la Sanità, la scuola, che ha mancato le promesse di aumento sulle pensioni, che non ha investimenti sul futuro, che non prevede il rinnovo contrattuale per 5 milioni di lavoratori che lo attendono. Ed è per difendere il diritto di sciopero previsto dalla Costituzione". Lo ha detto Elly Schlein, alla manifestazione di Scgil e Uil partita da piazza dell'Esquilino, a Roma.

"Noi siamo e saremo al fianco dei lavoratori e dei loro rappresentanti per chiedere l'ascolto e il rispetto che è mancato e che il governo continua a calpestare", ha aggiunto la segretaria del Pd.