Scivola nella cascata mentre le amiche fanno un video: la 25enne viene trascinata via dalla corrente e scompare sott'acqua. Il tragico ritrovamento 24 ore dopo.

Windy Rahma Putri, 25 anni, è scivolata mentre faceva il bagno alle cascate di Harau ed è stata trascinata via dalla corrente. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, fino al ritrovamento del corpo, avvenuto il giorno successivo a circa 70 metri dal punto della caduta. A rendere ancora più drammatica la morte è il fatto che una delle amiche stesse girando un video proprio in quei momenti.

Windy Rahma Putri scivola nella cascata mentre le amiche fanno un video: la caduta e le ricerche

Una giornata trascorsa con le amiche si è trasformata in una tragedia per Windy Rahma Putri, 25 anni, originaria di Pariaman, nella provincia di Sumatra Occidentale, in Indonesia. La giovane stava facendo il bagno nella zona delle cascate di Harau, nel distretto di Limapuluh Kota, quando, nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre, ha perso l’equilibrio mentre si trovava nella parte più alta del salto d’acqua.

La corrente l’ha trascinata via, impedendo alle persone presenti di raggiungerla.

Secondo le ricostruzioni, una delle amiche stava registrando un video proprio nel momento dell’incidente e alcune immagini della tragedia sono successivamente circolate sui social. Dopo la scomparsa della 25enne, sono scattate le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la notte.

L’area è stata inoltre chiusa temporaneamente per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

Scivola nella cascata e sparisce nel nulla: 25enne trovata morta il giorno dopo

Le ricerche si sono concluse nella mattinata di venerdì 16 ottobre, quando il corpo senza vita di Windy è stato individuato intorno alle 10:45, a circa 70 metri dal punto in cui era scivolata. Dopo il recupero, la salma è stata affidata ai familiari per le successive procedure funerarie. Intanto, i familiari della ragazza, hanno chiesto maggiori controlli e misure di sicurezza nella zona, frequentata soprattutto da giovani che raggiungono le cascate per fare il bagno e scattare fotografie o selfie.