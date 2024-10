Scomparso fra i boschi dell'Ascolano, sono in corso operazioni di ricerca da quattro ore.

Da circa quattro ore, i vigili del fuoco della zona e le squadre del Soccorso Alpino di Ascoli Piceno sono coinvolti nelle operazioni di ricerca di un uomo di 65 anni, abitante a Folignano, scomparso mentre cercava funghi nei boschi della frazione di Colle d’Arquata, insieme a suo fratello. È arrivata in supporto una squadra di vigili del fuoco da Ascoli. È in fase di allestimento un’unità locale di comando, con la presenza di un funzionario di turno. Nella zona stanno giungendo anche i nuclei Sapr (sistemi a pilotaggio remoto) e cinofili dai Comandi di Fermo, Macerata, Pesaro Urbino e L’Aquila. Per supportare le squadre che operano a terra, impegnate dalle 17.45, un elicottero dell’Aeronautica Militare sta sorvolando l’area, attrezzato con camere termografiche per la ricerca di fonti di calore, a bordo del quale si trova un tecnico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i carabinieri Forestali.