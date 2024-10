La Polizia di Bolzano ha identificato e denunciato il responsabile del danneggiamento avvenuto con vernice rossa di fronte al Consiglio provinciale in occasione del primo anniversario dell’attacco di Hamas. Si tratta di un uomo di 36 anni, T. D. A., residente a Bolzano, noto per le sue affiliazioni con movimenti anarco-insurrezionalisti attivi nel Trentino Alto Adige. In passato, era già stato denunciato per reati legati a eventi e manifestazioni illecite promosse dal gruppo anarchico locale. La Digos è riuscita a risalire a lui grazie alle rivendicazioni, alle riprese delle telecamere di sorveglianza e alle impronte lasciate sul suolo di Piazza Magnago.

