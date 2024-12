Un’operazione di grande impatto

Un’importante operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di un deposito illegale contenente quasi 2 milioni di fuochi d’artificio a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Questo intervento è il risultato di un approfondimento investigativo che ha visto coinvolti i militari del Comando provinciale di Cosenza, i quali hanno denunciato tre persone per detenzione e commercializzazione di materiale esplosivo non autorizzato.

Dettagli sul sequestro

Il deposito, che conteneva circa 15 tonnellate di fuochi artificiali, era pronto per essere utilizzato durante le festività natalizie e di Capodanno. I finanzieri, dopo aver effettuato controlli mirati, hanno chiesto al titolare di esibire le necessarie autorizzazioni prefettizie per la detenzione e la vendita di tali materiali. Tuttavia, il titolare non è riuscito a fornire la documentazione richiesta, portando così al sequestro immediato del materiale.

Rischi associati ai fuochi d’artificio

Il sequestro è stato effettuato in collaborazione con gli artificieri della Polizia di Stato di Catanzaro, che hanno valutato l’elevato rischio associato alla detenzione di un quantitativo così ingente di fuochi d’artificio. In caso di deflagrazione accidentale, le conseguenze avrebbero potuto essere devastanti, causando danni ingenti a persone e cose. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di operazioni di questo tipo per garantire la sicurezza pubblica, specialmente in prossimità di eventi festivi dove l’uso di materiali esplosivi è più comune.