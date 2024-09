Scopriamo chi è Alessandro Giuli, la nuova figura che ricoprirà il ruolo di Ministro della Cultura.

Il nuovo Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è un uomo di 48 anni, originario delle Marche e residente a Roma. È conosciuto per essere un sostenitore del suo predecessore, che lo ha nominato a capo del museo d’arte contemporanea, il Maxxi di Roma. Quando il suo nome è apparso come un potenziale successore di Sangiuliano, Giuli ha cercato di avere un incontro con l’ex Ministro il giorno prima del suo ritiro. Questo incontro può essere visto come il trasferimento di responsabilità tra i due uomini, legati da un reciproco apprezzamento e dalla comune carriera giornalistica. Prima di divenire Ministro, Giuli ha lavorato come giornalista per diversi giornali locali e successivamente per il Foglio, sotto la direzione di Giuliano Ferrara. Ferrara, racconta Giuli, lo ha voluto in redazione e l’ha visto raggiungere la posizione di vice direttore nel 2017, dopo un colloquio durato solo tre secondi.