Scopriamo chi è Gianluca Briganti, il fresco velino di Striscia: immagini, profili sui social network e interessanti aneddoti.

Per la prima volta, Striscia la Notizia presenterà insieme un velino, Gianluca Briganti, e una velina, Beatrice Coari. Gianluca, 37 anni, originario di Viareggio con genitori napoletani, si è diplomato in canto e danza a Milano. Ha un vasto curriculum di esperienze televisive e teatrali, incluse partecipazioni a programmi TV come Crozza nel paese delle meraviglie e spettacoli musicali come Magic Mike Live. Il 2022 l'ha visto danzare nelle serie TV americane Pitch Perfect: Bumper in Berlin e nella miniserie Those About to Die. Grande viaggiatore, Briganti ha lavorato in molte città internazionali e parla fluentemente sia l'inglese che lo spagnolo.

Per la prima volta nella sua storia, Striscia la Notizia vedrà salire insieme sul suo bancone satirico un velino, Gianluca Briganti, e una velina, Beatrice Coari. Il nuovo velino, di 37 anni, è originario di Viareggio ma di genitori napoletani. Sin da giovane, Briganti ha mostrato un forte interesse per la danza, tanto da ottenere il diploma in canto e danza all’età di 23 anni presso l’accademia Music Arts & Show di Milano.

Briganti ha un curriculum ricco di esperienze televisive e teatrali, avendo partecipato a vari programmi TV e spettacoli musicali, tra cui Magic Mike Live, Cats e Dirty Dancing.

Il suo viaggio televisivo è variegato, avendo partecipato a programmi come Crozza nel paese delle meraviglie su La7, Pintus@Ostia Antica su Italia 1, Special 90 su Italia 1, e Zelig Event su Canale 5. Nel 2022, è stato uno dei danzatori nella serie TV americana Pitch Perfect: Bumper in Berlin (in onda su Sky e Now in Italia) e nella miniserie internazionale Those About to Die (trasmessa su Prime Video in Italia).

Briganti, che si autodefinisce un “figlio del mondo”, ha trascorso la sua vita lavorativa in diverse città tra cui Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas, dove è stato il primo italiano nel cast di Magic Mike live.

Oltre all’italiano, Briganti parla con fluidezza sia l’inglese che lo spagnolo. Appassionato di fitness e skateboard, ama il palcoscenico e le performance live. Nonostante il suo stile di vita frenetico, trova il tempo per godersi i piaceri della vita, come l’estate, la cucina e il buon cibo.