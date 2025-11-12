Home > Flash news > Scuola: aula Camera respinge richiesta sospensione seduta

Roma, 12 nov (Adnkronos) – L'aula della Camera ha respinto la richiesta delle opposizioni di sospendere la seduta per l'esame del Ddl sul consenso informato con 34 voti di differenza.