Scuola, Costa: dopo 10 giorni in dad in classe senza tampone

Roma, 18 gen. (askanews) – “Credo che di fronte a ragazzi asintomatici, dopo che hanno fatto 10 giorni di didattica a distanza forse si potrebbe pensare di farli rientrare in aula senza il tampone di ritorno in aula e questo allegerirebbe molto i territori, le asl, che devono tracciare, che devono notificare, gli istituti scolastici, le famiglie in dad, si può pensare di far rientrare gli alunni in classe senza dover fare il tampone”: lo ha affermato il sottosegretario Andrea Costa, ospite di Tagadà su La7.

“Visto il quadro che abbiamo di fronte, la diffusione di Omicron, i dati relativi a questa variante, ripeto, se un soggetto è asintomatico per 10 giorni, credo sia ragionevole che al decimo giorno possa tornare in aula, questo sarebbe un elemento di grande semplificazione”, ha sottolineato.