Scuola: Fratoianni, 'non più di 20 studenti per classe, siamo al 25% firme necessarie'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Mentre Meloni e la sua maggioranza fanno le capriole per non affrontare i veri problemi del Paese, noi continuiamo a fare proposte concrete per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Da alcune settimane infatti Avs ha presentato la proposta di legge di iniziat...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Mentre Meloni e la sua maggioranza fanno le capriole per non affrontare i veri problemi del Paese, noi continuiamo a fare proposte concrete per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Da alcune settimane infatti Avs ha presentato la proposta di legge di iniziativa popolare per ridurre il numero di alunni per classe".

Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Allora abbiamo deciso di dare vita ad una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per far conoscere a più persone possibili questa proposta e coinvolgendo tutto il mondo della scuola, da chi ci lavora a chi studia e alle loro famiglie. E con grande soddisfazione possiamo dire di aver già raggiunto online il 25% delle firme necessarie, alle quali vanno aggiunte tutte quelle prese strada per strada ai banchetti, ai gazebo, alle iniziative pubbliche che stiamo organizzando".

"Come tutti sanno ancora oggi – prosegue il leader di SI – molti docenti e studenti sono costretti a far lezione in classi sovraffollate, riducendo la qualità dell’insegnamento e penalizzando chi ha maggiori difficoltà. Ne parliamo da anni, purtroppo inascoltati. Una battaglia giusta e di civiltà, per migliorare la qualità dell'istruzione e del lavoro, per combattere l'abbandono scolastico e perché ogni studente – conclude Fratoianni – possa essere seguito al meglio, per migliorare il benessere di tutti e difendere le aree interne da tagli e dimensionamento".