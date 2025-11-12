Scuola: Magi, 'Valditara cattivo maestro, totale mancanza di senso istituzioni'

Roma, 12 nov (Adnkronos) – “Da Valditara oggi in aula una totale mancanza rispetto per il parlamento e per le opposizioni. Un cattivo maestro che manca di senso delle istituzioni: un modo di rabbioso di rivolgersi alle opposizioni che rivela il fatto che non sanno motivare il perché di questa legge, che oggettivamente restringe gli spazi per le attività di educazione sessuale e affettiva nelle scuole, rendendole più difficili”.

Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Oggi stiamo assistendo alla negazione da parte della maggioranza di quello che la maggioranza stessa sta facendo: almeno metteteci la faccia Nella scorsa legge di bilancio venne approvato un emendamento a mia prima firma che stanziava una somma contenuta ma importante per il significato politico, proprio per realizzare degli interventi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado di educazione sessuoaffettiva, probabilmente nella disattenzione della maggioranza", ha detto in aula Magi.

"Ci fu una campagna feroce dei provita secondo cui con quell'emendamento la politica metteva le mani dalle mutande dei nostri figli, dicendo che è un cedimento gravissimo del centrodestra all'isteria abortista dei collettivi tranfemministi e alle teorie terrapiattiste sul genere fluido del movimento LGBTQ. Il risultato è che nelle prime settimane di gennaio, dopo l'approvazione della legge di bilancio, Il ministro Ciriani annunciava che quello stanziamento sarà dirottato non sulla finalità che quest' aula all'unanimità, anzi la commissione bilancio all'unanimità e poi quest'aula con i voti di fiducia aveva ratificato ma sulla finalità di prevenzione all'infertilità. Ai colleghi di centrodestra dico almeno metteteci la faccia, perchè è quello che avete già fatto e che state rifacendo”, ha concluso Magi.